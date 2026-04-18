Генштаб сообщил о поражении сразу четырех нефтяных объектов на территории РФ
На нефтяных объектах РФ вспыхнули пожары (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли государства-агрессора РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 18 апреля.
По данным Генштаба, зафиксированы пожары на нефтеперерабатывающих заводах Новокуйбышевский и Сызранский в Самарской области, нефтеналивном терминале РПК-Высоцк Лукойл-2 в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции Тихорецк в Краснодарском крае РФ.
Все эти объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Также Генштаб сообщил о поражении нескольких локаций хранения горюче-смазочных материалов россиян на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.
Украинские защитники нанесли удары и по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш, Графское (ВОТ Донецкой области), Токмак (ВОТ Запорожской области).
Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины 16 апреля и ночью 17 апреля поразили пункты управления, склады боеприпасов и место хранения катеров российских войск в Курской области РФ и на временно оккупированных территориях Украины.
В ночь на 16 апреля пилоты Сил беспилотных систем атаковали мастерскую и склад дронов российского подразделения Рубикон в Донецкой области.