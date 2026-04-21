Силы обороны поразили склады боеприпасов россиян в Донецкой и Луганской областях — Генштаб

21 апреля, 15:51
Генштаб сообщил о поражении российских складов с боеприпасами (Фото: REUTERS/Stringer)

Генштаб сообщил о поражении российских складов с боеприпасами (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 21 апреля и 20 апреля подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по важным объектам российских агрессоров на временно оккупированных территориях Украины и на территории самой РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 апреля.

По информации Генштаба, поражены склады боеприпасов в районах населенных пунктов Марьяновка и Лесное на ВОТ Донецкой области, а также Айдар (ВОТ Луганской области).

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Еще поражен пункт управления подразделения вблизи Новопавловки Запорожской области.

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Силы обороны нанесли удары по складам материально-технических средств врага в районах населенных пунктов Персиановский (Ростовская область РФ) и Новониколаевка на ВОТ Херсонской области.

Также поражениям подверглись склад горюче-смазочных материалов противника в районе населенного пункта Айдар (ВОТ Луганской области) и район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Климово (Брянская область РФ).

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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По результатам предварительных мероприятий установлено, что 17 апреля на нефтеперерабатывающем заводе Сызранский Самарской области РФ поражены резервуар РВС-10000, два участка технологического трубопровода и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   удары по территории РФ Генштаб ВСУ Временно оккупированные территории

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