Генштаб подтвердил поражение РЛС Небо-У и ЗРК Тор в оккупированном Крыму и на территории РФ
Украинские подразделения уничтожили ряд важных объектов российских оккупантов (Фото: Силы беспилотных систем)
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генштаба во вторник, 14 апреля.
По информации Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС Небо-У в городе Феодосия на территории временного оккупированного Крыма.
Также подтверждено поражение 13 апреля радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции Каста-2Е вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.
Отдельно подтверждено поражение 13 апреля зенитного ракетного комплекса Тор-М1 в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).
Степень повреждений уточняется.