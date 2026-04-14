Генштаб подтвердил поражение РЛС Небо-У и ЗРК Тор в оккупированном Крыму и на территории РФ

Об этом говорится в сообщении Генштаба во вторник, 14 апреля.

По информации Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС Небо-У в городе Феодосия на территории временного оккупированного Крыма.

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Также подтверждено поражение 13 апреля радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции Каста-2Е вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.

Отдельно подтверждено поражение 13 апреля зенитного ракетного комплекса Тор-М1 в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

Степень повреждений уточняется.