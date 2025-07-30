Что мешает предотвращать ракетные атаки россиян по учебным центрам Сил обороны — NV попытался узнать ответы на этот вопрос в Генштабе ВСУ, Минобороны и у военных экспертов и юристов.

29 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Черниговской области. В результате атаки трое военных погибли, а 18 получили ранения.

Гончаровский полигон, который поразили россияне, находится в 60−70 км от границы с Беларусью. По словам Павла Нарожного, военного эксперта и основателя БО Реактивная почта, на нем тренируются различные рода войск, в том числе артиллерийские, танковые и пехотные.

Официальной информации о том, чем оккупанты атаковали полигон, нет. Но эксперт считает, что они применили кассетный Искандер. При этом он отметил, что подобный удар без корректировки не наносится, поэтому, вероятно, в воздухе находился еще и дрон-разведчик.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создали комиссию во главе с начальником Военной службы правопорядка и назначили служебное расследование.

К сожалению, это уже не первая подобная трагедия. Только этим летом оккупанты минимум четыре раза били по расположению учебных подразделений украинских Сил обороны. В частности, 1 июня захватчики ударили по 239-му полигону, из-за чего 12 человек погибли и 60 были ранены. Из-за этой трагедии тогдашний командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый даже подал рапорт об отставке.

NV попытался разобраться, почему Украина на четвертом году полномасштабной войны не может предотвратить трагедии на полигонах и какие меры необходимо принять уже сейчас ради безопасности военных.

Системная проблема

Российские удары по полигонам — это одно из проявлений технологической войны, отметил в комментарии NV Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Оккупанты обстреливают полигоны и помещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), чтобы помешать пополнению войска, считает Роман Лихачев, военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам. К тому же, это достаточно легко, ведь локации учебных центров и ТЦК можно увидеть просто на Google Maps.

«А после этих ударов идет информационная атака, — отметил юрист, — Люди, которые и так боятся идти в армию, теперь говорят: а может я умру еще на полигоне».

Лихачев также отметил, что в законодательстве до сих пор не решен вопрос о ранении и гибели на полигоне. «У меня уже было несколько случаев обращений клиентов. Например, в Чернигове прилетела ракета на построение, военному оторвало ноги, а ему не выплатили положенные средства на лечение, — рассказал адвокат. — Если человек получил ранение в зоне боевых, ему должны выплачивать 100 тыс. грн, а это произошло не в зоне боевых действий. Поэтому человек получит 20 тыс. грн денежного обеспечения».

Протоколы безопасности

Для того, чтобы предотвратить трагедии на полигонах или хотя бы минимизировать последствия, военные должны придерживаться соответствующих инструкций. Нарожный подчеркнул необходимость проходить в укрытие во время каждой воздушной тревоги, добавив, что на Гончаровском полигоне есть надежные укрытия, где можно спрятаться от ракетного удара. «Если по Гондурасу[так называют Гончаровский полигон] ударил Искандер из Брянской области, то он мог быть в воздухе около двух минут. Скорее всего люди проигнорировали воздушную тревогу», — добавил он.

А Лихачев отметил, что на территории каждого полигона или в учебных подразделениях должны быть укрытия для всех присутствующих, и созданы условия и инструкции, как личный состав должен туда попасть в случае необходимости. «У нас много резервных воинских частей, куда, например, сгоняют военнослужащих после СЗЧ[самовольного оставления части]. Их тоже надо проверять[на предмет соблюдения мер безопасности]», — добавил юрист.

Кроме того, адвокат считает нужным отвести полигоны от постоянных пунктов дислокации и перенести минимум на 50 км от зоны боевых действий. «Война-2022 и война-2025 — это достаточно разные вещи, — отметил он, — Дроны, „герани“ и все остальное подлетают все ближе и ближе».

Самусь считает, что определенные занятия можно проводить в подземных помещениях-инсталляциях, однако отмечает, что с полевыми занятиями такое невозможно.

Нарожный отметил, что разворачивать полигоны на новых местах достаточно трудно. «У нас большинство бригад механизированные. То есть, это означает то, что должен быть полигон, на котором можно развернуть бронетехнику, — пояснил эксперт. — Обучение общевойсковому бою, тренировки механизированных подразделений, артиллерийские стрельбы перенести практически нереально».

В то же время Самусь напоминает, что полигоны расположены по всей Украине, но пока полностью безопасных мест в стране нет. «Любое подразделение, не только на полигоне, любые расположения военных могут быть обнаружены вражеской агентурой, — сказал он. — Агентура работает, докладывает российской разведке, потом туда прилетают Искандеры, Кинжалы, шахеды и тому подобное. Контрразведка должна работать».

Эксперт отметил, что каждый украинец, а не только военные, должен понимать, что вокруг могут быть российские агенты, которые через технические сенсоры и дроны способны получать разнообразную информацию.

Поэтому каждый начальник полигона или командир воинской части должен иметь современный протокол безопасности, который в том числе включает наличие технических средств. Самусь отметил, что подразделения должны иметь возможность контролировать наличие российских разведывательных дронов. «Информация о разведывательном дроне над полигоном означает, что в определенный момент может прилететь, например, Искандер», — добавил он.

Если появляются данные о разведывательном «глазе» врага, подразделение должно самостоятельно его уничтожить при наличии необходимых средств (как дроны-перехватчики, зенитные ракетные комплексы системы РЭБ) или же передать информацию Воздушным силам.

Запрос на честность

После подобных трагедий на полигонах обычно создаются комиссии и проводится служебное расследование. Но выводы этих проверок — это личный состав не хотел идти в укрытие, не было ли самих убежищ, или же были какие-то препятствия в доступе к ним, и кто их создал, — об этом обществу не сообщается, отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что выводы таких комиссий должны учитываться и распространяться на все учебные центры.

«Возможно, где-то недорабатывает механизм, возможно, есть какие-то логистические проблемы, — говорит юрист, — Хотелось бы услышать правду от военного руководства: почему постоянно бьют по учебным центрам, а последствия никто не учитывает. Есть запрос на прозрачность и честность. Если есть какие-то проблемы, которые нельзя решить, я думаю, что уже на четвертом году полномасштабной войны о них надо честно говорить».

NV обращался с запросами о комментариях относительно трагедий на полигонах, выводов работы комиссий и мер, принимаемых для их предотвращения к Генштабу и Минобороны. Но на момент публикации материала ответов редакция не получила.