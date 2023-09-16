Если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, мы их выкурим — Данилов 16 сентября, 02:45 В Евпатории в ночь на 14 сентября прогремели взрывы (Фото:Скриншот видео соцсети/Telegram)

Украина может освободить Крым от российских оккупантов с помощью оружия, которое она имеет. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил в интервью Украинскому радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы посчитаем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда „выкурить“ с помощью оружия, которое есть у нас в наличии», — заверил Данилов.

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Возможности украинского оружия в контексте деоккупации Крыма он проиллюстрировал примером уничтожения комплекса российской противовоздушной обороны Триумф вблизи Евпатории.

«"Триумф» действительно очень дорогостоящая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и являются настолько сверхсовременными, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что изготавливают наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", — сказал секретарь Совета безопасности.

По его словам, эти возможности являются результатом ракетной программы, начатой в Украине в 2020 году.

Данилов пообещал, что обстрелы Крыма будут продолжаться, «как бы россияне не шумели».

Он также подчеркнул, что все удары по территории России также наносятся украинским оружием, потому что Украина придерживается обещаний союзникам относительно ограничений на использование западного оружия.

14 сентября в районе оккупированной Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф в рамках спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ.

13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В ГУР подтвердили, что были поражены большой десантный корабль Минск и субмарина Ростов-на-Дону.

