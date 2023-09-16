Если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, мы их выкурим — Данилов

16 сентября, 02:45
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В Евпатории в ночь на 14 сентября прогремели взрывы (Фото:Скриншот видео соцсети/Telegram)

В Евпатории в ночь на 14 сентября прогремели взрывы (Фото:Скриншот видео соцсети/Telegram)

Украина может освободить Крым от российских оккупантов с помощью оружия, которое она имеет. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил в интервью Украинскому радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы посчитаем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда „выкурить“ с помощью оружия, которое есть у нас в наличии», — заверил Данилов.

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Возможности украинского оружия в контексте деоккупации Крыма он проиллюстрировал примером уничтожения комплекса российской противовоздушной обороны Триумф вблизи Евпатории.

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«"Триумф» действительно очень дорогостоящая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и являются настолько сверхсовременными, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что изготавливают наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", — сказал секретарь Совета безопасности.

По его словам, эти возможности являются результатом ракетной программы, начатой в Украине в 2020 году.

Данилов пообещал, что обстрелы Крыма будут продолжаться, «как бы россияне не шумели».

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Он также подчеркнул, что все удары по территории России также наносятся украинским оружием, потому что Украина придерживается обещаний союзникам относительно ограничений на использование западного оружия.

14 сентября в районе оккупированной Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф в рамках спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ.

13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В ГУР подтвердили, что были поражены большой десантный корабль Минск и субмарина Ростов-на-Дону.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Крым Оружие Ракеты Евпатория Деоккупация Крыма Алексей Данилов Война России против Украины

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