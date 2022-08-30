Как удары по Крыму ослабили РФ — отвечает израильский офицер

30 августа, 20:03
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Дым от взрывов в Майорском Джанкойского района, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Дым от взрывов в Майорском Джанкойского района, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ объяснил, как удары по оккупированному Крыму ослабили российских оккупантов.

«Конечно, это ослабило [их]. Мы слышали, что почти половина авиации Черноморского флота была повреждена и это очень хорошо. Также были повреждены склады и пути снабжения, что тоже хорошо. Но самый тяжелый удар по Крыму был именно по моральному состоянию россиян, потому что они чувствовали и думали, что Крым — это неприкосновенная часть России, но весь мир уверен, что это Украина», — сказал Верцнер Радио НВ.

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Как выразился израильский офицер, эту «неприкосновенность» украинцы «смогли снять».

«Это очень трудный шаг в направлении моральной победы», — считает он.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как писал CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

28 августа в соцсетях сообщили о взрывах в оккупированной Россией Алупки, а вечером того же дня раздались взрывы вблизи мыса Фиолент под Севастополем.

Редактор: Анастасия Одинцова

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