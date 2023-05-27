«Прилеты» вблизи Бердянска. ВСУ поразили базы, где размещались россияне — заместитель главы Бердянска 27 мая, 11:53 Попадание в Новопетровке (Фото:Скриншот из видео Бердянск Сегодня/Telegram)

Силы обороны ударили по базам отдыха в Новопетровке Бердянского района Запорожской области, где размещались оккупанты.



Об этом сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телемарафона.

По его словам, последствия удара являются «очень серьезными» для оккупантов.

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«Storm Shadow — оружие, которое практически безотказно действует и имеет результаты для нашего славного войска», — подчеркивает он.

Он уточняет, что ударам подверглись базы отдыха Химик и Весна, находящиеся на побережье Азовского моря. Там базировалось большое количество российских военнослужащих.



«Я думаю, что последние несколько таких удачных акций, и мы можем считать умерших оккупантов уже сотнями, которые минусуют наши войска», — считает Дудукалов.



Он также сообщил, что оккупанты чувствуют опасность, вывозят свое имущество, членов семей и пытаются выехать сами, но сотрудники ФСБ выпускают далеко не всех.

По его словам, в селах Бердянского района ситуация с поставками еды и предметов первой необходимости крайне тяжелая.



«Очень ждем деоккупации», — подчеркнул Дудукалов.



Напомним, 27 февраля 2022 года в город Бердянск заехала колонна военной техники РФ.



28 февраля Бердянский район был полностью оккупирован российскими войсками.

21 мая 2023 года ВСУ попали в штаб российских военных во временно оккупированном Бердянске.



25 мая в Бердянске вновь прогремели взрывы. Бердянская городская военная администрация сообщила об уничтожении российского ЗРК С-300.