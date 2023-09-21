«Будут происходит и дальше». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали удары по военным объектам РФ в Крыму 21 сентября, 14:57 Украина активизировала удары по военным объектам РФ в Крыму (Фото:Скриншот видео Крымский ветер)

«Бавовна» на территории оккупированного Россией Крыма будет происходит и дальше.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, Украине необходимо не только защищаться, но и уничтожать противника и его логистику.

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«Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться. Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в том числе уничтожать штабы, органы военного управления, которые враг имеет в разных направлениях», — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил о последних успехах военных украинского ведомства.

«Вы видите результаты работы Воздушных сил, в том числе это два корабля, которые отправлены вслед за крейсером Москва, то есть уничтожены были точными ударами наших пилотов, ну и другие производимые удары. Это поражение складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму», — резюмировал он.

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Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем. Источники NV в Службе безопасности Украины рассказали, что во время спецоперации СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ были поражены живая сила россиян и дорогие военные системы, которые были на этой базе.

Инфографика: NV

В ВСУ также подтвердили, что Силы обороны нанесли комбинированный удар по военному аэродрому российских оккупантов возле города Саки.