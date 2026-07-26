Украинцы рассказали, что думают о требовании США не наносить удары по «нероссийским» судам в Черном море (Фото: Radio NV)

Украина должна наносить удары по военным объектам РФ в Черном море, так как все, что идет через Россию, является законной целью для Сил обороны.

Так считает большинство слушателей Radio NV, опрошенных в восресенье, 26 июля.

Опрос 1631 слушателей о том, нужно ли прислушиваться к требованиям США о «нероссийских» судах в Черном море, показал следующие результаты:

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Нет, потому что все проходящее через РФ является целью для наших ударов — 1091 голос (66,9%)

Может, стоит следить, чтобы не попадать в суда США — 347 голосов (21,3%)

Да, потому что с Трампом, вроде бы, снова дружим — 193 голоса (11,8%)

Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

25 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости атак на нероссийские суда в Черном море.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в июле 2026 года поразили в Черном и Азовском морях более 180 российских судов, которые, по данным Сил беспилотных систем, принадлежат к теневому флоту РФ и перевозят грузы в обход международных санкций.

19 июля СБУ сообщала о поражении танкера теневого флота РФ Avero в Черном море возле Новороссийска.