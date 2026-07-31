«На расстояниях от 500 до 1300 километров»: Зеленский прокомментировал новые удары по российским складам и НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые удары Сил обороны по территории государства-агрессора РФ — в частности, на поражение завода Лукойла в Волгограде.

Об этом говорится в публикации Зеленского в Telegram в пятницу, 31 июля.

«Мы применять наши дипстрайки и миддл-страйки по объектам российской инфраструктуры, работающей на российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций — это всегда справедливые ответы, чтобы российская военная машина лишалась своих ресурсов», — отметил президент Украины.

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Он отметил работу по трем логистическим центрам в различных регионах РФ — в Сарапуле (Удмуртская Республика), Казани (Татарстан) и Волгограде — на расстояниях от примерно 500 до почти 1300 километров.

Владимир Зеленский отметил, что в Краснодарском крае РФ был поражен морской терминал на расстоянии около 270 километров от линии фронта. Также был поражен НПЗ в Волгограде на расстоянии почти 480 километров от линии боевого соприкосновения.

31 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в российском Волгограде — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Также 31 июля Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Силами обороны поразила инфраструктуру российского морского порта Тамань в Краснодарском крае и авиазавод во временно оккупированной Евпатории в Крыму.

Ночью 30 июля в российском городе Сарапул беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries, там возник пожар.