Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина вместе с партнерами создает условия для принуждения России к миру (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Даже группировка террористов ХАМАСпроявляет договороспособность на переговорах с Израилем , однако диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин пока по-прежнему упорствует.

Об этом 9 октября заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинская меткость уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары (по объектам в РФ — ред.). И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договорную способность, но не Путин. Пока что», — сказал глава украинского государства.

Как отметил он, Украина вместе с партнерами создаеь условия для принуждения России к миру.

«И это будет. Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем», — сказал президент Украины.

Как отметил президент Зеленский, Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее.

«Мы постоянно для этого работаем и уже предоставили много различных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Нужно так же ощутимо масштабировать применение. У нас есть четкие планы по этому на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано», — подытожил он.

Ранее, 4 октября, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ, а также малый ракетный корабль Буян-М в Карелии, радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии России в Донецкой области.

Кроме того, в районе предприятия Киришинефтеоргсинтез зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора РФ. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.





Инфографика: NV

6 октября агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли сообщило, что Киришский НПЗ остановил свою самую мощную установку дистилляции нефти CDU-6 после атаки дронов и пожара. Ожидается, что ее восстановление займет около месяца, уточили они.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и вынудила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.