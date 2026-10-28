Абсолютное большинство украинцев считает, что Силы обороны должны продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам , несмотря на ограничение или прекращение американской военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в среду, 28 октября.

Удары по НПЗ поддерживают 80% респондентов. 11% ответили, что следует прекратить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ на фоне угрозы прекращения обмена разведывательными данными с США. 8% опрошенных не определились с ответом.

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Фото: КМИС

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» в период с 16 по 25 октября методом телефонных интервью с участием 828 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,4%.

В середине октября США приостановили обмен разведданными с Украиной — как сообщалось, из-за ударов по российским НПЗ. В частности, Киев в течение трех дней не получал предупреждений о российских баллистических атаках.

В тот же период сообщалось об ограничениях в работе терминалов Starlink для украинских военных. Американская компания Илона Маска SpaceX возобновила работу Starshield лишь 24 октября.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова не наносить удары по «чувствительным частям российского энергетического сектора», если Москва перестанет обстреливать украинские энергообъекты.