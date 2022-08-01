ОК Юг об ударах по Николаеву: Скоро можем заставить оккупантов отступить еще дальше 1 августа, 14:34 Украинские военные ищут и уничтожают подразделения и оружие, которые оккупанты используют для обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Украинские военные продолжают искать и уничтожать подразделения и оружие, которые российские оккупанты используют для обстрелов Николаева.



Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ продолжают продвижение на Николаевском направлении и, возможно, в ближайшее время украинским силам удастся отодвинуть оккупантов настолько, что это позволит прекратить регулярные обстрелы города.

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«Мы рекомендуем местному населению эвакуироваться, если есть такая возможность, конечно, потому что это сохранение жизни. Если есть такая возможность», — добавила Гуменюк.

В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего трое местных жителей были ранены.

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