ОК Юг об ударах по Николаеву: Скоро можем заставить оккупантов отступить еще дальше

1 августа, 14:34
Украинские военные ищут и уничтожают подразделения и оружие, которые оккупанты используют для обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Украинские военные ищут и уничтожают подразделения и оружие, которые оккупанты используют для обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Украинские военные продолжают искать и уничтожать подразделения и оружие, которые российские оккупанты используют для обстрелов Николаева.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ продолжают продвижение на Николаевском направлении и, возможно, в ближайшее время украинским силам удастся отодвинуть оккупантов настолько, что это позволит прекратить регулярные обстрелы города.

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«Мы рекомендуем местному населению эвакуироваться, если есть такая возможность, конечно, потому что это сохранение жизни. Если есть такая возможность», — добавила Гуменюк.

В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего трое местных жителей были ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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