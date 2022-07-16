Ким подтвердил ночные удары по Николаеву, РФ также обстреляла область: что известно о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия предыдущих ударов по Николаеву, 15 июля (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что ориентировочно в 04:00 в субботу, 16 июля, Россия в очередной раз обстреляла Николаев.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил Ким.
Ночью Телеграм-каналы публиковали видео и фото пожаров в Николаеве после ночных ударов по городу и сообщали о взрывах.
Виталий Ким также рассказал о последствиях вражеских обстрелов в других районах Николаевской области за последние сутки.
Николаевский район:
15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в пгт Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.
15 июля в течение 18:30 - 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.
Баштанский район:
15 июля, с 09:30 до 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены три. Двое раненых.
Также вчера обстрелам подверглись с. Александровка Владимировской громады. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.
Сегодня, 16 июля, ориентировочно в 04:00 были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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