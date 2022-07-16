Ким подтвердил ночные удары по Николаеву, РФ также обстреляла область: что известно о последствиях 16 июля, 09:39 Спасатели ликвидируют последствия предыдущих ударов по Николаеву, 15 июля (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что ориентировочно в 04:00 в субботу, 16 июля, Россия в очередной раз обстреляла Николаев.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил Ким.

Ночью Телеграм-каналы публиковали видео и фото пожаров в Николаеве после ночных ударов по городу и сообщали о взрывах.

Видео дня

Виталий Ким также рассказал о последствиях вражеских обстрелов в других районах Николаевской области за последние сутки.

Николаевский район:



15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в пгт Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.

15 июля в течение 18:30 - 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.



Баштанский район:



15 июля, с 09:30 до 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены три. Двое раненых.



Также вчера обстрелам подверглись с. Александровка Владимировской громады. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.



Сегодня, 16 июля, ориентировочно в 04:00 были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.



Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.