Один из принципов Евгения Хмары, который он вынес со службы в подразделении Альфа и которого придерживается до сих пор: «Не отправляй человека туда, куда сам не готов пойти» (Фото: @LauraLoomer/X)

Украинские удары по России должны быть максимально экономически эффективными, а затраты на их проведение — составлять лишь около 2% от ущерба, нанесенного России.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном на её сайте.

По словам Хмары, удары большой дальности по российской нефтяной инфраструктуре и кампании с использованием беспилотников направлены на то, чтобы наносить России ущерб, значительно превышающий затраты Украины на проведение таких операций.

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Он пояснил, что стоимость украинских ударов должна составлять около 2% от ущерба, нанесенного России. К числу таких операций относится и операция «Паутина» — атака беспилотников на парк российской стратегической авиации.

Операція Павутина Инфографика:

Лумер отметила, что эту операцию осуществило подразделение, которым ранее командовал Хмара.

По словам Хмары, в то время как Москва стремится сделать повседневную жизнь украинцев невыносимой, Киев целенаправленно сосредотачивает удары на объектах российского военно-промышленного комплекса — нефтеперерабатывающих заводах, транспортных узлах и другой инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны.

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«Россия заинтересована в терроре против гражданского населения. Украина заинтересована в защите своего народа», — сказал Хмара.

На вопрос о том, как Украине удалось не только сдержать, но и нанести значительные потери армии, значительно превосходящей её по численности, Хмара ответил: «Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично».

Он также выразил убежденность в том, что победу одержит тот, кто быстрее внедряет инновации, оперативнее адаптируется к новым условиям и, насколько это возможно, сохраняет человеческие жизни.

По словам Хмары, один из принципов, которые он вынес из службы в подразделении «Альфа» и которого придерживается до сих пор, звучит так: «Не отправляй человека туда, куда сам не готов пойти».

Он подчеркнул, что военные знают: он никогда не попросит их пойти на риск, на который не был бы готов пойти сам.

Лора Лумер — американская блогерша и ультраправая политическая активистка, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу. У нее почти два миллиона подписчиков в социальной сети X, она также ведет собственный подкаст. В своем профиле Лумер называет себя журналисткой-расследователем и сторонницей идеологии «Америка прежде всего» — одного из ключевых лозунгов движения MAGA.

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16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены лишь министры обороны и иностранных дел, поскольку представления по ним должен был внести в парламент президент Украины.

С 16 июля в Киеве и многих других городах Украины начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.

В тот же день Владимир Зеленский поручил исполнение обязанностей министра обороны исполняющему обязанности главы СБУ генералу Евгению Хмаре.

17 июля новый Кабмин назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля.

«Мы будем выходить каждый день и стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть нас услышала», — подчеркнул он.

23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности — вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций.

После этого Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме должности министра обороны.