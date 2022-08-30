ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области, чтобы закрепить их нерабочий статус — ОК Юг

30 августа, 16:15
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Всего на южном направлении, по данным командования, ВСУ ликвидировали 1️59️ российских оккупантов и 6️0️ единиц техники (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Всего на южном направлении, по данным командования, ВСУ ликвидировали 1️59️ российских оккупантов и 6️0️ единиц техники (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Военные уточняют, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 2️2️0️ огневых задач на южном направлении.

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«В том числе и по трем мостам — Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому — для закрепления их нерабочего статуса», — подчеркнули в командовании.

Инфографика: НВ

Также украинские бомбардировщики в ночь на 30 августа нанесли два удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки, добавили в ОК.

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Всего на южном направлении, по данным командования, ВСУ ликвидировали 1️59️ российских оккупантов и 6️0️ единиц техники. Была уничтожена следующая техника:

  • 5️ танков Т-72;
  • 3️ гаубицы «Мста-Б»;
  • пусковая установка С-300;
  • 5️ противотанковых ракетных комплексов;
  • станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию;
  • 4️0️ единиц бронированной и автомобильной техники.
https://www.facebook.com/okPivden/videos/397158592568645/

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

https://www.youtube.com/embed/tqK-3Ysxhig
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Мост

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