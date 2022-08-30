ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области, чтобы закрепить их нерабочий статус — ОК Юг
Всего на южном направлении, по данным командования, ВСУ ликвидировали 1️59️ российских оккупантов и 6️0️ единиц техники (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области. Таким образом ВСУ намерены закрепить их нерабочий статус.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
Военные уточняют, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 2️2️0️ огневых задач на южном направлении.
«В том числе и по трем мостам — Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому — для закрепления их нерабочего статуса», — подчеркнули в командовании.
Также украинские бомбардировщики в ночь на 30 августа нанесли два удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки, добавили в ОК.
Всего на южном направлении, по данным командования, ВСУ ликвидировали 1️59️ российских оккупантов и 6️0️ единиц техники. Была уничтожена следующая техника:
- 5️ танков Т-72;
- 3️ гаубицы «Мста-Б»;
- пусковая установка С-300;
- 5️ противотанковых ракетных комплексов;
- станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию;
- 4️0️ единиц бронированной и автомобильной техники.
Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.
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