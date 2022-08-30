Удары по мостам в Херсонской области отрезали оккупантов от поставок из Крыма — глава ОВА

30 августа, 13:25
Поделиться:
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Я могу только подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсонской области», — отметил он.

Видео дня

Читайте также:
Наступление ВСУ: в ОК Юг отреагировали на данные СМИ об освобождении четырех сел в Херсонской области

По словам главы ОВА, украинские удары полностью вывели из эксплуатации практически все крупные мосты — Антоновский (автомобильный и железнодорожный), а также Новокаховский.

«В результате этих действий российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области», — добавил Янушевич.

Он также подтвердил, что ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины, однако добавил, что власти могут давать только официальную информацию от ВСУ.

Читайте также:
Пентагон о наступлении ВСУ на юге Украины: Больше ясности появится через 36 часов

«Поэтому мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить нашей армии», — сказал Янушевич.

https://www.youtube.com/embed/qdKqWKH7vpc

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Херсонская область Мост Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X