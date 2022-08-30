Удары по мостам в Херсонской области отрезали оккупантов от поставок из Крыма — глава ОВА 30 августа, 13:25 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Я могу только подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсонской области», — отметил он.

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По словам главы ОВА, украинские удары полностью вывели из эксплуатации практически все крупные мосты — Антоновский (автомобильный и железнодорожный), а также Новокаховский.

«В результате этих действий российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области», — добавил Янушевич.

Он также подтвердил, что ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины, однако добавил, что власти могут давать только официальную информацию от ВСУ.

«Поэтому мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить нашей армии», — сказал Янушевич.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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