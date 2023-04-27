«Золотое время». Открылись лучшие перспективы для тестирования украинского оружия на территории России — Мусиенко 27 апреля, 16:17 NV Премиум Коммунальщик моет памятник Ленину в Санкт-Петербурге. Россия, 20 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV предположил, что причиной последних взрывов вблизи Санкт-Петербурга может быть украинское оружие.

«Сейчас, вероятно, золотое время, потому что открываются перспективы для нанесения ударов по военным объектам врага на территории России», — отметил Мусиенко.

Он пояснил, что у России нет надежной противовоздушной обороны вокруг своих тыловых городов.

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«Пожалуй, сейчас оккупированный Крым, с точки зрения насыщения средствами ПВО, пожалуй, более насыщен, чем Питер. Россия стянула все, что могла стянуть, достаточно много средств, [на полуостров] и поэтому они „обнажили“ фактически территорию России, которая на сегодняшний день, по-моему, очень уязвима. Если и тестировать [украинское оружие], то сейчас открываются самые лучшие перспективы», — считает Мусиенко.



26 апреля в российском Санкт-Петербурге прогремело несколько взрывов, слышавшихся в разных районах города. Власти города не комментировали ситуацию, но в соцсетях появилась информация, что взрывы прогремели вблизи 20-го авиаремонтного завода, на котором сейчас находятся военные самолеты.

Ранее над городом на несколько часов закрывали воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе.

Подобные ситуации возникают и вблизи Москвы. Например, недавно там за два дня обнаружили четыре неизвестных беспилотника, один из которых был со взрывчаткой.