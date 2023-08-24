18 месяцев надежды и боли. Восемь цифр, определивших полтора года большой войны с Россией 24 августа, 08:15 Сюжет Украинский авиатор возле боевого самолета Воздушных сил ВСУ, август 2023 года (Фото:Воздушное командование Юг)

В День независимости Украины, 24 августа, исполняется полтора года с тех пор, как 24 февраля 2023-го Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

NV напоминает о том, какие цифры определили эти 18 месяцев большой войны.

1 259 тыс. уничтоженных оккупантов: потери России превысили силы вторжения в 1,3 раза

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США оценивали, что к границам с Украиной РФ стянула около 190 тыс. военных. Такие данные озвучивал в частности представитель США в ОБСЕ Марк Карпентер, эти же цифры называла американская пресса.

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По состоянию на 23 августа 2023 года потери России в Украине приблизились к показателю 259 тыс. человек, по данным Генштаба ВСУ — это более чем в 1,3 раза превышает количество сил вторжения.

Это также в полтора раза больше, чем СССР потерял в советско-финской войне, когда погибло около 167 тыс. военнослужащих Красной армии.

Значительно меньше военных США потеряли в нескольких крупнейших войнах ХХ века. Так, в Первой мировой войне погибли 116,5 тыс. американцев (из них 53,4 тыс. — боевые потери, 63,1 тыс. — небоевые, в основном из-за эпидемии гриппа в Европе). А за восемь лет участия во Вьетнамской войне США потеряли в 4,4 раза меньше, чем Россия в Украине. Война во Вьетнаме длилась 20 лет: с ноября 1955 по апрель 1975 года. США принимали активное участие в боевых действиях с 1965 по 1973 год, за это время американская армия потеряла в этой войне около 58,3 тыс. солдат (включая 47,4 тыс. прямых боевых потерь).

Сейчас, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, хотя и скрытая: оккупанты привлекают в ряды армии около 20 тысяч человек ежемесячно.

2 Уничтоженная техника: Россия потеряла в Украине больше единиц авиации, чем имеет на вооружении Германия

Не менее ошеломляющими являются потери России в технике. За 18 месяцев дней вторжения оккупанты потеряли в Украине более 4,3 тыс. танков, согласно подсчетам Генштаба ВСУ. Как видно на графике ниже, этого бы хватило, чтобы вооружить не одну армию. Например, Турция имеет на вооружении 2 229 танков, Израиль — 2 200, Польша — 569. Несколько больше танков, чем уничтожено в Украине российских, имеет Китай — почти 5 тыс. единиц.



Инфографика: NV

Существенные потери ВСУ нанесли и российской авиации. За полтора года с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили более 630 российских самолетов и вертолетов. Это почти весь воздушный флот Великобритании (663 единицы авиации) или Германии (601 единица), по данным Global Firepower 2023.

Инфографика: NV

3 Два нокдауна: эффективные удары Украины по Крымскому мосту

Один из важнейших итогов 18 месяцев большой войны против России — тот факт, что Крымский мост, символ оккупации украинского полуострова, окончательно утратил статус «неприкосновенного» и «сверхзащищенного» объекта. По меньшей мере дважды Украина смогла нанести существенные повреждения Керченской переправе. NV удалось реконструировать эти две сверхсекретные спецоперации СБУ в специальном материале.

Удар № 1 произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимира Путина. В 5:40 камера российской системы видеослежения зафиксировала груженую фуру, которая двигалась в сторону Крыма. Через мгновение она взорвалась, повредив два пролета моста, также вспыхнул железнодорожный поезд с цистернами, наполненными горючим, который двигался параллельно. От удара погибли, по данным российской стороны, пять человек, включая водителя фуры, а движение по мосту полностью остановили. В фуре была закамуфлированная взрывчатка, обмотанная полиэтиленовой пленкой. Такими «рулонами» забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 т, или 42 российским «гиперзвуковым» ракетам Кинжал. Лишь в марте 2023 года власти РФ заявили о полном восстановлении автомобильной части моста, а в мае — о полном восстановлении движения по железнодорожным путям.

Удар № 2 был нанесен 17 июля 2023 года. На этот раз мост атаковали с моря специально разработанные в СБУ дроны Морской малыш (Sea Baby). Почти одновременно было использовано два дрона: из-за взрыва первого просели два пролета автомобильной части моста, а второй дрон атаковал железнодорожную часть моста, хотя и с меньшими повреждениями. Каждый из аппаратов был оснащен боевой частью весом 850 кг.

Инфографика: NV

Всего за полтора года большой войны против РФ объектами ударов ВСУ в оккупированном Крыму стали многочисленные военные цели россиян, в частности еще как минимум три важных моста, которые обеспечивают логистические потребности оккупантов на юге Украины:

Генический мост ( удар 6 августа 2023 года)

удар 6 августа 2023 года) Чонгарский железнодорожный мост ( 29 июля 2023 года)

29 июля 2023 года) Чонгарский автомобильный мост ( 22 июня и 6 августа 2023)

Инфографика: NV

4 Удары по Москве: более полутора десятков атак БПЛА

В течение лета 2023 года еще одним определяющим этапом в полуторагодичной большой войне Украины против варварской агрессии РФ стали воздушные удары по целям внутри самой России. Среди них особенно заметны налеты беспилотников на Москву, которые в последнее время происходят почти ежесуточно. Из-за этого в российских аэропортах теперь задерживают рейсы, а мэрия Москвы и Минобороны РФ, независимо от последствий, традиционно рапортуют об «отражении атаки БПЛА».

Волна таких ударов началась с ошеломляющей атаки беспилотников по московскому Кремлю 3 мая 2023-го. С тех пор и до 23 августа Москву в целом атаковали еще по меньшей мере 16 раз, причем по крайней мере семь из таких ударов нанесли повреждения различным объектам и сооружениям в российской столице или ее окрестностях.

Так, небоскребы делового квартала Москва-Сити в центре российской столицы получали повреждения по меньшей мере трижды: во время атак БПЛА 30 июля, 1 и 23 августа. В частности, дронам удалось попасть в башни, где размещаются офисы Министерства цифрового развития РФ, Минэкономразвития и Минпромторга. Другими вероятными целями атак в Москве могли быть центральный офис кибервойск ГРУ (расположен напротив здания на Комсомольском проспекте, рядом с которым БПЛА упал 24 июля) и расположение 45-й бригады Воздушно-десантных войск РФ (4 июля беспилотник упал на крышу здания).

5 Абсолютное зло: Россия совершила в Украине почти 100 тыс. военных преступлений

По последним данным Офиса генпрокурора, по состоянию на конец июля 2023 года в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было убито около 10,7 тыс. гражданских украинцев. Среди них более 500 детей. Эти данные не учитывают полный перечень погибших и раненых в таких уничтоженных и оккупированных городах как Мариуполь и Волноваха, где точные цифры пока невозможно установить.

Еще около 15,5 тыс. человек, из которых более 1 тыс. детей, получили ранения за последние полтора года варварских атак России.

Кроме этих десятков тысяч сломанных судеб, Россия совершила в Украине более 97 тыс. военных преступлений, из которых более 3,1 тыс. — это преступления против детей. Лишь официально задокументировано 215 фактов сексуального насилия, совершенных оккупантами, реальные же цифры могут быть значительно выше.

Больше всего военных преступлений прокуроры зафиксировали в Донецкой (более 25,4 тыс.), Харьковской (18,3 тыс.), Херсонской (17 тыс.) и Киевской (10,9 тыс.) областях.

Цифры на инфографике ниже — официальные сводные данные Офиса генпрокурора по состоянию на июль 2023 года:

Инфографика: NV

Инфографика: NV

6 Цена мира: менее 5% украинцев готовы уступить России территории

Уже 18 месяцев Украина сопротивляется абсолютному злу в лице России. Однако даже тяжелая борьба и перспектива длительной войны не влияли на единство украинского общества относительно принципиальных вопросов.

Так, на территориальные уступки России ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев, свидетельствуют данные нового опроса ко Дню Независимости. Исследование провели фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Социологи выяснили, что подавляющее большинство украинцев категорически не поддерживают компромиссы со страной-агрессором для прекращения войны: 90,4% неприемлемо относятся к идее признать оккупированные территории Украины частью РФ, даже если это будет условием мира.

Готовность уступить будущим членством Украины в НАТО выразили несколько больше — 18% украинцев. На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17−18% опрошенных.



Инфографика: NV

7 Опустошение и разрушения: сумма ущерба, нанесенного Украине, вдвое превышает совокупную помощь США

В начале августа 2023 года аналитики Киевской школы экономики (KSE) обнародовали обновленные данные об общей сумме прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения — сейчас это $150,5 млрд. Это значительно больше, чем общая сумма всех видов помощи — военной, финансовой и гуманитарной — которую предоставили Украине США (около 70,7 млрд евро).

Наибольший ущерб нанесен жилому фонду — он оценивается в $55,9 млрд. По состоянию на июнь 2023-го в Украине было повреждено или разрушено около 167,2 тыс. жилых домов (из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития). Наибольшим разрушениям подверглось жилье украинцев в таких городах как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха. Так, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

На втором и третьем местах по сумме убытков остаются сферы инфраструктуры и промышленности, а также потери предприятий. Сумму убытков инфраструктуры специалисты KSE оценили в $36,6 млрд. С начала боевых действий в Украине были повреждены 19 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 126 железнодорожных вокзалов и станций. При этом активы предприятий разрушены или повреждены на общую сумму $11,4 млрд.

Сумма убытков в образовательной сфере достигла $9,7 млрд. В результате боевых действий уже повреждены или разрушены более 3,4 тыс. образовательных учреждений, среди них — более 1,5 тыс. учреждений среднего образования, около тысячи — дошкольного, более 500 — высшего образования.

8 Объемы помощи Украине: страны Балтии опережают США по сравнению с ВВП

Уже полтора года Украина остается крупнейшим получателем внешней помощи США. Это первый случай, когда европейская страна возглавила список с тех пор, как администрация Гарри Трумэна направила огромные средства на восстановление стран Европы согласно плану Маршалла после Второй мировой войны, напоминают в Совете по международным отношениям США.

В абсолютных цифрах США являются безусловным лидером в международной коалиции союзников Украины. Стоимость вооружения, военной поддержки, гуманитарной и финансовой помощи, обещанной со стороны США, оценивается в 70,7 млрд евро. Это вдвое больше, чем обязались выделить Украине институты ЕС (35 млрд евро, без учета военной помощи отдельных стран Европы), по данным Института мировой экономики Кильского университета.

В то же время некоторые европейские правительства, например, страны Балтии предоставляют Украине больше помощи, чем США, пропорционально размеру их экономики. Эстония, Латвия и Литва уже озвучили обязательства на сумму около или более 1% их ВВП, тогда как для США этот показатель составляет лишь 0,3% ВВП.

Кроме того, фактические поставки оружия в Украину пока значительно ниже, чем объемы озвученных военных обязательств. «В целом [в Украину] поставлено лишь чуть больше половины обещанного тяжелого вооружения. Особенно такие западные партнеры [Украины], как США, Германия и Великобритания, быстро нарастили суммы своих обязательств, но поставки остаются значительно ниже обещанных. Зато страны Восточной Европы, такие как Чехия, Словения, Польша и Словакия, поставили более 80% обещанных тяжелых вооружений», — констатируют специалисты Института мировой экономики Кильского университета.

В целом Украине помогают более 40 стран мира. В основном это западные демократические страны, включая Австралию; Европа — почти в полном составе за некоторыми отдельными исключениями. Среди стран Востока Украина получает различные виды помощи от Турции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и др.