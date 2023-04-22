Атаки РФ по критической инфраструктуре существенно истощили украинскую ПВО — Воздушные силы Украины

22 апреля, 12:17
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Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры (Фото:ГСЧС в Киевской области)

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры (Фото:ГСЧС в Киевской области)

Атаки России по критической инфраструктуре шахедами и крылатыми ракетами существенно истощили украинскую ПВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Атаки по критической инфрастуруктуре шахедами и крылатыми ракетами существенно, скажем так, истощили нашу ПВО и нам нужно постоянно ее усиливать», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, усиление ПВО началось не вчера или со встречи в формате Рамштайн.

«У нас есть весь спектр западного вооружения, которое нам обещали партнеры. Чтобы пазл сложился, его следует дополнить еще F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты и вся Украина», — сказал он.

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Ранее FT сообщала, что на встрече с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что через «острый дефицит» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки.

Также СМИ со ссылкой на утечку документов Пентагона писали: США, учитывая показатели на конец февраля, обеспокоены тем, что прифронтовая противовоздушная оборона Украины якобы может истощиться уже до конца мая. Это, по словам американцев, «приведет к нагрузке на сеть противовоздушной обороны вглубь территории Украины».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Война России против Украины Юрий Игнат

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