Войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, трое рабочих пострадали — ОВА

14 ноября, 16:07
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В результате обстрела были прямые попадания в крышу, разбиты все окна (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В результате обстрела были прямые попадания в крышу, разбиты все окна (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли из САУ один из объектов критической инфраструктуры Сумской области. В результате обстрела трое рабочих были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области. Утром обстреляли из САУ один из объектов», — пишет он.

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По данным Живицкого, на территории предприятия было 19 взрывов. В момент обстрела там находились рабочие.

«Там как раз работали рабочие. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги», — пишет он.

Глава ОВА уточнил, что в результате обстрела были прямые попадания в крышу, разбиты все окна. На предприятии работают пиротехники, а на месте обстрела есть неразорванные снаряды.

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В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и ряде северных и центральных областей. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Сумская область Войска РФ САУ

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