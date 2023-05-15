Почему именно Киев и глубокий тыл: в ISW назвали вероятную цель новой ракетной кампании РФ 15 мая, 08:07 Сюжет Квартира в киевской многоэтажке, разрушенная обломками российского «шахеда», 8 мая 2023 (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Новая кампания российских ударов дронамами и ракетами нацелена на Киев и объекты в глубоком тылу Украины в попытке сдержать контрнаступательные возможности ВСУ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW констатируют все более регулярные серии российских атак беспилотниками и ракетами, которые, вероятно, являются частью новой кампании российских воздушных ударов по Украине, направленной на снижение способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Видео дня

С 19 апреля российские войска нанесли по меньшей мере 10 серий массированных ударов по всей Украине, в том числе в тыловых районах, напоминают в ISW. В этих сериях РФ использовала гораздо меньше высокоточных ракет по сравнению с неудачной кампанией против критической инфраструктуры Украины, которая длилась с осени 2022 года по зиму 2023 года. Ранее Институт изучения войны предполагал, что российская армия, вероятно, израсходовала значительную часть своих высокоточных ракет и в случае возобновления кампании может использовать их в меньшем количестве, пытаясь сохранить остатки ограниченных запасов. Российские войска теперь в значительной степени полагаются на запуски большого количества беспилотников Shahed иранского производства, чтобы прорвать украинскую ПВО. В то же время украинские силы стали более эффективными в уничтожении российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании.

Новая российская кампания ударов с воздуха, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых [Россией] военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу. При этом, хотя она более ограничена, Россия наносит удары регулярнее, чем осенью по критической инфраструктуре. ISW напоминает свою оценку о том, что российские силы, возможно, пытаются наносить почти ежедневные массированные атаки, чтобы продемонстрировать, что они якобы «успешно» сдерживают потенциальные будущие контрнаступательные операции Украины. Вероятные цели и ограниченный характер этой кампании указывают на то, что российские войска озабочены прежде всего текущими возможностями Украины для проведения контрнаступательных операций. Однако снижение эффективности этих ударов, вероятно, не существенно ограничивает возможности Украины в целом, считают аналитики ISW.

Министерство обороны России пытается отвлечь внимание от недавних успехов Украины под Бахмутом, восхваляя оборонные усилия России в противостоянии украинским контратакам. Так ISW комментирует заявления российского ведомства о том, что российские войска якобы отражают все украинские контратаки, а также показательное вручение медалей и других наград представителям оккупационной армии и боевикам «Л/ДНР». Аналитики Института считают, что Минобороны РФ, вероятно, стремится смягчить критику в неспособности своевременно признать успехи Украины на поле боя без признания фактического масштаба этих успехов, особенно на фоне недавних указаний Кремля не преуменьшать военные успехи ВСУ. Российское министерство также пытается особо подчеркнуть усилия своих регулярных сил по сравнению с усилиями нерегулярных формирований, включая действующие в Бахмуте силы ЧВК Вагнера.

Между тем, констатирует ISW, ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение 14 мая украинские войска захватили более 10 позиций врага на северной и южной окраинах Бахмута. Российские «военкоры» утверждали, что ВСУ наступали в направлении Берховки, Клещиевки и Курдюмовки и заняли новые позиции вблизи этих населенных пунктов и дополнительно продвинулись в направлении Ягодного со стороны Богдановки. ISW пока не наблюдала визуального подтверждения новых украинских позиций вокруг Бахмута. В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 14 мая подчеркнул, что главная цель Украины в Бахмуте — уничтожить районы сосредоточения российских войск и окружить город, а не вести фронтальное наступление. Череватый отметил, что в последнее время украинские силы продвинулись на некоторых участках до 300 метров, а Маляр объяснила, что ВСУ продвигаются двумя направлениями в пригороде Бахмута.

Битва за Бахмут — карта

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Созданный Игорем Горкиным т.н. Клуб сердитых патриотов продолжает пытаться расширить свое присутствие и влиять на публичный дискурс в РФ.



продолжает пытаться расширить свое присутствие и влиять на публичный дискурс в РФ. Российские войска вели атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Купянск-Сватово.

Оккупанты не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.

Войска РФ продолжали обстрелы районов к западу от Гуляйполя на юге Украины.

Российские войска продолжают восполнять потери в живой силе за счет заключенных тюрем.

Российские чиновники и оккупационные «в ласти» продолжают готовиться к так называемым « выборам» на оккупированных территориях в сентябре 2023 года.