Удары по Харьковской области: за сутки погиб мирный житель, двое ранены — Синегубов

4 сентября, 09:43
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Россияне обстреляли Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА via Telegram)

Россияне обстреляли Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА via Telegram)

За минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. Погиб один мирный житель, двое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории.

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В Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет.

Кроме того, около полуночи в Киевском районе Харькова прозвучали два взрыва. Предварительно, враг нанес по городу ракетный удар. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана. Предварительно — без пострадавших.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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