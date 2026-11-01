В результате российских ударов по Глухову Сумской области погибла женщина, еще пять человек пострадали

1 ноября, 22:15
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В результате российского удара по автомобилю в Глуховской громаде Сумской области погибла 70-летняя женщина (Фото: Олег Григоров via Telegram)

В результате российского удара по автомобилю в Глуховской громаде Сумской области погибла 70-летняя женщина (Фото: Олег Григоров via Telegram)

В результате российских ударов по Глуховской громаде Сумской области погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В частности, российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в Глуховской громаде, в результате чего погибла 70-летняя пассажирка, еще два человека получили травмы.

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Кроме того, оккупанты ударили беспилотниками по жилым домам в Глухове, вызвав пожары. После этого за медицинской помощью обратились три человека, которые сейчас лечатся амбулаторно.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Сумская область Война России против Украины российские атаки

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