Владимир Зеленский в Мадриде обратился к партнерам с просьбой о поддержке энергетики (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от ударов государства-агрессора РФ пострадала каждая электростанция в Украине .

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам XXX Иберо-американского саммита в Мадриде в четверг, 5 ноября.

«Россияне используют шахеды и ракеты, чтобы бить даже по энергетическому оборудованию, от которого зависит работа наших атомных электростанций. Каждая электростанция в Украине так или иначе пострадала от российских атак», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Украина срочно нуждается в современном электротехническом оборудовании, а также в дизельных и газовых генераторах. По словам Зеленского, помочь с этим могут компании из Испании и Латинской Америки.

«Мы заинтересованы в трансформаторах из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, силовых кабелях из Чили, а также в электротехническом оборудовании, кабелях и генераторах из Испании», — сказал президент Украины.

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид. Он провел встречи и переговоры по вопросам усиления украинской ПВО, развития оборонного сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины.

В испанской столице Владимир Зеленский встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. Они обсудили поддержку украинской энергосистемы и возможности совместного производства оружия.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Андорры Шавье Эспотом Саморой. На этой встрече речь шла о похищенных Россией украинских детях.