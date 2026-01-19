Российскому заместителю командира сообщили о подозрении за приказы бить по энергообъектам Украины — ОГП
Рабочие работают на теплоэлектростанции, поврежденной российским ракетным ударом в неразглашенном месте в Украине, 13 ноября 2025 год (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Прокуроры сообщили о подозрении заместителю командира дивизиона армии страны-агрессора России, который отдавал приказы об ударах по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в понедельник, 19 января.
Прокуроры установили соучастие заместителя командира дивизиона ВС РФ в приказах об ударах дронами Герань-2 по Украине.
По данным следствия, в 2023—2024 годах подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Крыма, в соучастии с высшим военным командованием страны-агрессора отдавал приказы об ударах по заранее определенным координатам.
В ОГП отметили, что россияне атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления в составе группы лиц).
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Россия с начала отопительного сезона 2025 года нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, считают в СБУ.