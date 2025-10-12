Россия за неделю запустила по Украине более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов — Зеленский

12 октября, 12:54
Россия применила против Украины за неделю более 3100 дронов (Фото: ГСЧС Харьковской области)

Российская Федерация в течение недели применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что российские оккупанты усиливают удары по энергетике Украины.

«Россия продолжает воздушный террор наших городов и общин, усиливает удары по нашей энергетике. Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей», — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский отметил, что Москва позволяет себе эскалацию ударов потому, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. Он призвал партнеров не отвлекать внимание от Украины и продолжить давить на РФ санкциями, тарифами, совместными действиями в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют войну.

«Именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке», — отметил глава государства.

21 сентября Зеленский заявил, что тогда за неделю россияне запустили по Украине более 1500 ударных дронов, 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет разных типов. В этих воздушных целях, по словам Зеленского, нашли 132 тысячи иностранных компонентов из Европы, Америки, Китая, Японии и других стран.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия ПВО Война России против Украины Владимир Зеленский

