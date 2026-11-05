Почему Россия может прекратить удары по украинской энергетике, в эфире Radio NV объяснил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Антон Земляной старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества

Темп [ударов по энергетике] достаточно высок. Мы видим, что сейчас только начало ноября, фактически начало того зимнего периода, и уже видим серьезные проблемы со снабжением электроэнергией, подачей воды в городах, в частности в Киеве, водоотводом.