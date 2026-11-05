Не из-за уступок или нехватки ракет и дронов. Почему Россия может приостанавливать удары по украинской энергетике, хотя делает на них акцент — Земляной
Три теплоэлектростанции прекратили работу из-за значительных повреждений (Фото: ДТЭК /Telegram)
Почему Россия может прекратить удары по украинской энергетике, в эфире Radio NV объяснил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.
Антон Земляной
Темп [ударов по энергетике] достаточно высок. Мы видим, что сейчас только начало ноября, фактически начало того зимнего периода, и уже видим серьезные проблемы со снабжением электроэнергией, подачей воды в городах, в частности в Киеве, водоотводом.