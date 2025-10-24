Атаками на гражданскую инфраструктуру Путин толкает нас к гуманитарной катастрофе — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку и отметил, что глава Кремля Владимир Путин толкает Украину к «гуманитарной катастрофе», сообщает The Guardian в пятницу, 24 октября.
В начале двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Украины сказал, что Путин не демонстрирует желания остановить войну.
Зеленский добавил, что атаками, нацеленными на гражданскую инфраструктуру, российский диктатор «толкает Украину к гуманитарной катастрофе».
«Мы вам благодарны, что мы не одни в этой ситуации — с самого начала войны, но особенно сейчас, это очень важно», — сказал украинский президент.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом III. Это уже третья встреча Зеленского с Чарльзом III в этом году. По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.
Зеленский также примет участие в заседании «коалиции желающих».
Предыдущая встреча «коалиции желающих» состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран.
Ночью 24 октября Россия атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, из-за чего сегодня в 12 регионах действуют графики отключения света с 07:00 до 23:00.
Последствия предыдущих обстрелов осложняют ситуацию на Черниговщине и вызвали обесточивание в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Воздушные силы ВСУ писали, что армия РФ применила против Украины ночью 128 БпЛА, 72 из них были обезврежены.