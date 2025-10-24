Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку и отметил, что глава Кремля Владимир Путин толкает Украину к «гуманитарной катастрофе», сообщает The Guardian в пятницу, 24 октября.

В начале двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Украины сказал, что Путин не демонстрирует желания остановить войну.

Зеленский добавил, что атаками, нацеленными на гражданскую инфраструктуру, российский диктатор «толкает Украину к гуманитарной катастрофе».

«Мы вам благодарны, что мы не одни в этой ситуации — с самого начала войны, но особенно сейчас, это очень важно», — сказал украинский президент.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом III. Это уже третья встреча Зеленского с Чарльзом III в этом году. По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.

Зеленский также примет участие в заседании «коалиции желающих».

Предыдущая встреча «коалиции желающих» состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран.

Ночью 24 октября Россия атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, из-за чего сегодня в 12 регионах действуют графики отключения света с 07:00 до 23:00.

Последствия предыдущих обстрелов осложняют ситуацию на Черниговщине и вызвали обесточивание в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Воздушные силы ВСУ писали, что армия РФ применила против Украины ночью 128 БпЛА, 72 из них были обезврежены.