Атаки на энергетическую инфраструктуру не помогут РФ укрепить свои позиции в войне — Минобороны 23 ноября, 13:28 Ракетные удары по энергетике не помогут РФ в войне против Украины, подчеркнули в Минобороны (Фото:Полиция Киевской области)

Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру не помогут РФ укрепить свои позиции в войне против Украины, подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр.



У себя в Telegram она отметила, что в последнее время подавляющее большинство ракетных ударов РФ направлено на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

«Уничтожение объектов энергетической инфраструктуры не повлияет на способность наших сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории. Наши военные готовы к ведению боевых действий в любых условиях. Так же это не ослабит и мотивацию гражданского населения. Враг ошибается, если считает, что уничтожение энергоинфраструктуры направит усилия украинцев преимущественно на защиту тыла и будет отвлекать от фронта на востоке и юге», — написала Маляр.

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По ее словам, сейчас Украина сплочена как никогда, «все мотивированы и уверены в нашей победе».

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По данным Укрэнерго, повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированных ракетных атаки на территорию Украины.

