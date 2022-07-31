Удары по Антоновскому мосту. Какие неутешительные новости ждут РФ — эксперт CIT

31 июля, 09:26
Антоновский мост закрытый после обстрела ВСУ, 27 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост закрытый после обстрела ВСУ, 27 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал о неутешительных новостях, которые ждут РФ из-за ударов по Антоновскому мосту.

«Я также читал очень интересную новость в херсонском издании Мост. Говорят, что российские военные начали массово скупать еду, продукты на местном рынке. Как мы видим, у них очень реалистичное впечатление о состоянии своих поставок, тыловых служб. Им скоро может не хватать не только боеприпасов, но даже еды. По крайней мере, такие опасения у них есть», — рассказал Михайлов.

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Он добавил, что выведение из строя моста приведет к формированию «своего рода бутылочного устья» на территории Новой Каховки, через которую будут идти почти все поставки оккупантов.

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«[Технику будут перевозить] также на строящихся паромных переправах возле Антоновского моста. Да, они мобильны, их относительно трудно поразить, потому что координаты парома каждую минуту меняются. Но именно у парома должно [сосредотачиваться] определенное количество российской техники, которая будет ждать своей очереди, чтобы пересечь Днепр. Именно по этим скоплениям можно бить», — сказал аналитик.

Однако он отметил, что сейчас, согласно сообщениям из Херсонской области, россияне переправляют гражданскую технику, автомобили вместе с военной техникой на этом пароме.

«Если информация соответствует действительности, то это настоящее применение так называемого живого щита. Поэтому определенные проблемы с поражением этих переправ могут быть, но понятно, что объем поставок техники, который может таким образом пересекать Днепр, совсем другой, чем по постоянному мосту», — констатировал Михайлов.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, имеющие критическое значение для оккупантов.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост из-за отсутствия документации и техники.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Новая Каховка Радио НВ Война России против Украины

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