Виталий Ким рассказал, как удары HIMARS привели к панике у оккупантов 14 июля, 09:03 Паника в рядах российских оккупантов набирает обороты с каждым ударом HIMARS (Фото:Генштаб)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что использование Вооруженными силами Украины американских систем HIMARS значительно снизило и до этого низкий боевой дух российских оккупантов.

В интервью Апострофу Ким сообщил, что паника среди оккупантов нарастает с каждым новым ударом HIMARS.

«Даже небольшое количество высокоточного дальнобойного оружия очень сильно меняет карту боевых действий и ситуацию. Это видим не только мы, это видит и враг, это видит весь мир. Поэтому мы ждем еще оружия. Оно сейчас очень эффективно работает по складам, по командным пунктам. Через перехваты мы слышим, что происходит в штабах и в армии российских оккупантов, какая паника есть», — отметил Ким.

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Кроме того, Россия регулярно теряет личный состав, военную технику и боеприпасы, также возрастают потери в высшем военном командовании.



«Никто не хочет здесь воевать даже из командиров, потому что это далеко не первый приезжающий генерал, а ему говорят: „Езжай на фронт, на первую линию, ты должен поднять боевой дух“. Он приезжает и в пакете уезжает обратно. Таким образом, он не поднимает боевой дух, а только подтверждает то, что нечего здесь делать российским оккупантам», — подчеркнул глава Николаевской ОВА.



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