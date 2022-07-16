Войска РФ больше не хранят боеприпасы на складах после точных ударов ВСУ — Гайдай 16 июля, 15:04 ВСУ уничтожают склады оккупантов с боеприпасами с помощью РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ)

Войска РФ изменили тактику после уничтожения ударами ВСУ ряда складов с боеприпасами на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Facebook.

По его словам, россияне больше не хранят боеприпасы на складах, а подвозят их сразу на передовую.

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«Мы видим, что результат работы западного оружия очень замечательный, потому что прервана четкая и постоянная логистика поставки на передовую БК для российской армии. Они уже переходят к так называемой работе „с колес“. То есть, на автомобилях везут просто боекомплект и подвозят сразу на передовую», — пояснил он.

Гайдай добавил, что количество вражеских обстрелов значительно уменьшилось.

Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны. С помощью американских РСЗО HIMARS они уже уничтожили 30 логистических объектов войск РФ.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

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