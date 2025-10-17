Объявление об отсутствии бензина на АЗС в Нижнем Новгороде, Россия, 26 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva)

Динамику украинских ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры в тыловых областях Российской Федерации за последний год NV показывает графически.

По подсчетам Reuters, удары украинских дронов временно вывели из строя до 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей — это около 1,4 млн баррелей нефти в день. Беспилотники преодолевали до 2000 км вглубь российской территории (вплоть до Тюмени), а август 2025 года стал месяцем с наибольшим количеством атак с начала полномасштабного вторжения.

Удары по НПЗ вынудили Россию увеличить экспорт сырой нефти, что меняет энергетическую логистику страны. Объемы переработки нефти в России