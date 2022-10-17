В Минобороны призвали не публиковать фото сбитых иранских дронов 17 октября, 16:03 Последствия российской атаки на Киев 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала не публиковать фото сбитых беспилотников иранского производства, на которых виден их бортовой номер.

После атаки дронов-камикадзе на Киев в понедельник, 17 октября, Маляр объяснила в Facebook, что бортовой номер сбитого БПЛА на фото может предоставить российским оккупантам важную информацию — долетел ли до цели конкретный аппарат.



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«Более того, вражеские СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Ну и так же соблюдаем старое правило — не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон», — добавила замминистра.

Маляр попросила не допускать неосознанного распространения развединформации и «не давать врагу того, за чем он активно охотится».

С утра 17 октября страна-террорист Россия начала наносить удары по Шевченковскому району Киева. В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

После первой атаки возник пожар в нежилом здании, было повреждено несколько жилых домов. После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе ударили по жилому дому, произошел взрыв.

Инфографика: НВ

По состоянию на 15:55 известно о четырех погибших под завалами дома среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг, По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.