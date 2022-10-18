Войска РФ нанесли более 190 ударов по Украине, погибли более 70 человек — Минобороны

18 октября, 21:32
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Погибли более 70 человек и более 240 получили ранения. (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Погибли более 70 человек и более 240 получили ранения. (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты за 11 дней нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. В результате атак РФ погибли более 70 человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

«С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе в 16 областях Украины», — говорится в сообщении.

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По их данным, погибли более 70 человек и более 240 получили ранения.

https://twitter.com/DefenceU/status/1582423503856623616
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Утром 18 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. Было зафиксировано по меньшей мере три попадания по объекту энергообеспечения в Днепровском районе на левом берегу столицы.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате удара РФ по объектам критической инфраструктуры Киева 18 октября погибли три человека.

17 октября РФ атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов.

Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

https://www.youtube.com/embed/leDGKz-NsB4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ дроны-камикадзе

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