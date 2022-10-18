Войска РФ нанесли более 190 ударов по Украине, погибли более 70 человек — Минобороны 18 октября, 21:32 Погибли более 70 человек и более 240 получили ранения. (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты за 11 дней нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. В результате атак РФ погибли более 70 человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

«С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе в 16 областях Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

По их данным, погибли более 70 человек и более 240 получили ранения.

Утром 18 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. Было зафиксировано по меньшей мере три попадания по объекту энергообеспечения в Днепровском районе на левом берегу столицы.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате удара РФ по объектам критической инфраструктуры Киева 18 октября погибли три человека.

17 октября РФ атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов.

Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.