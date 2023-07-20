«Крым не готов к таким атакам». Как удары БПЛА по полуострову готовят его к заходу ВС Украины — объясняет военный эксперт 20 июля, 17:01 NV Премиум Детонация боеприпасов на складу оккупантов в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Регулярные атаки беспилотниками со стороны ВС Украины по военным объектам оккупантов в Крыму — готовят «поле боя» для захода украинских войск на территорию полуострова, рассказывает Radio NV Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

— Мы начнем с того, что в Крыму до сих пор горит и взрывается очень большой склад на полигоне в Кировском районе оккупированного полуострова. <...> По вашему мнению, что такое могло взорваться, чтобы вот так долго взрываться? Можно ли это, кстати, сравнивать с теми инцидентами, так сказать, которые были в свое время в Украине? Вы помните: и в Балаклее, и в Калиновке. Что-то вроде того или нет?

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— Да, там большой склад. Это чуть западнее Керчи, по направлению Севастополя. К этому складу давно уже подбирались наши беспилотники. И вот, скорее всего, добрались. Здесь уже надо переходить на нормальное освещение событий. То есть никто там не курил, никто не поджигал. Это работа наших дальних средств поражения. Это уже понятно, после удара беспилотниками надводными по Крымскому мосту, атаки трех десятков беспилотников по крымским военным объектам. Этой ночью также была атака. Был подрыв склада в Крыму.