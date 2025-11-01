Россия дважды ударила баллистикой по сельскохозяйственному предприятию в Черниговской области

1 ноября, 22:50
По данным Павла Мирошниченко, под атакой оказалось сельскохозяйственное предприятие на Менщине (Фото: Думская через Telegram)

Вечером 1 ноября Россия дважды ударила, по предварительным данным, баллистическими ракетами по сельскохозяйственному предприятию на Менщине в Корюковском районе Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

Он добавил, что информация уточняется.

Воздушные силы вечером 1 ноября несколько раз сообщали о скоростных целях на Черниговщине после предупреждения об угрозе баллистического вооружения.

В 19:07 Воздушные силы заявили об угрозе баллистики с северо-востока, а через три минуты — что на Черниговщине заметили скоростную цель, которая летела на юг.

В 19:40 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики, но уже через 21 минуту предупредили, что угроза появилась повторно.

В 20:03 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Черниговщине, которая летела на юго-запад, сразу уточнив, что она летит в сторону Чернигова.

В 20:04 Воздушные силы заявили о еще одной цели, летевшей в сторону Чернигова, а в 20:08 — о еще одной.

В 20:27 было объявлено об отбое угрозы баллистики.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины российские атаки Черниговская область Баллистические ракеты

