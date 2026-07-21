ВСУ получат новый мини-дрон с гранатометом
ВСУ получат новый мини-дрон с гранатометом (Фото: Минобороны Украины)
Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Змій міні ударний, оснащенный гранатометом.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Новая разработка украинского производителя создана совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны. Его изготовили на основе опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения НРК в поле боя.
Инженеры реализовали ряд конструктивных решений, благодаря которым платформа показывает высокие показатели эффективности выполнения миссий.
Змій міні ударний помещается в багажник микроавтобуса, автомобильный прицеп или кузов пикапа. Транспортировка платформы не требует дополнительного оборудования.
Платформа оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, выделяемым высокой кинетической энергией боеприпасов, универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь с закрытых позиций. На НРК можно установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением.