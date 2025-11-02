В Одесской области погибли два человека в результате российской атаки (Фото: Олег Кипер / Telegram)

В ночь на воскресенье, 2 ноября, российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Еще двое — получили ранения, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одного из пострадавших госпитализировали. Мужчина получил термические ожоги пламенем и находится в состоянии средней тяжести, заявил Кипер.

Несмотря на активную работу ПВО, в области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В результате российского удара вспыхнули пять грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В ГСЧС уточнили, что в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 31 октября российская армия атаковала ударными дронами объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Воздушные силы ВСУ заявили, что армия РФ ночью атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила ракету и 107 дронов.