В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. В Чернигове враг попал в учебное заведение, есть пострадавшие.

05:50 Воздушные силы сообщают о движении БпЛА над Полтавой.

03:08 В Запорожской области раздаются взрывы, сообщили в ОГА.

02:52 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Днепропетровщине, курс Запорожье.

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Также движение БпЛА зафиксировано в направлении г. Одесса

01:58 В Чернигове в результате падения БпЛА повреждены два частных дома и учебное заведение. Есть пострадавшие, сообщили в ГВА.

01:20 Чернигов под массированной атакой дронов. В городе зафиксировано падение БпЛА, сообщили в ГВА.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Отдельно военные фиксировали ударные беспилотники на Днепропетровщине, которые двигались в сторону Каменского. В то же время в Запорожье сообщали о пусках КАБов.