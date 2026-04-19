Россия ночью атакует Украину, в Чернигове — попадание в учебное заведение, есть пострадавшие
Предыдущая атака на Одессу (Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)
В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. В Чернигове враг попал в учебное заведение, есть пострадавшие.
05:50 Воздушные силы сообщают о движении БпЛА над Полтавой.
03:08 В Запорожской области раздаются взрывы, сообщили в ОГА.
02:52 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Днепропетровщине, курс Запорожье.
Также движение БпЛА зафиксировано в направлении г. Одесса
01:58 В Чернигове в результате падения БпЛА повреждены два частных дома и учебное заведение. Есть пострадавшие, сообщили в ГВА.
01:20 Чернигов под массированной атакой дронов. В городе зафиксировано падение БпЛА, сообщили в ГВА.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Отдельно военные фиксировали ударные беспилотники на Днепропетровщине, которые двигались в сторону Каменского. В то же время в Запорожье сообщали о пусках КАБов.