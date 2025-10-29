Ударные беспилотники Центра специальных операций А СБУ в ночь на среду, 29 октября, поразили российский зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С2, две нефтебазы и две радиолокационные станции в оккупированном Крыму . Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

ЗРК Панцирь, стоимостью 20 млн долларов, является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны РФ, отметили в СБУ.

«Также у противника стало меньше на две РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ на крымском направлении», — сообщили источники NV.

Кроме этого, беспилотники СБУ поразили нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. На объекте начался масштабный пожар, виден огромный столб черного дыма. Зафиксирован также прилет беспилотника по нефтебазе Комсомольска.

«СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. „Хлопок“ будет гореть и дальше», — отметил информированный источник в СБУ.

Ранее Крымский ветер сообщал, что во временно оккупированном Симферополе в Крыму 29 октября в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе. По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.

Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.

Также Крымский ветер сообщал о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.

Ранее минобороны страны-агрессора отчиталось, что ночью росПВО якобы «перехватила» три дрона над Крымом, а утром — еще пять. О количестве беспилотников, достигших целей, традиционно не упоминается.