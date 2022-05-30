Ударная авиация ВСУ уничтожила более сотни российских оккупантов — командование Воздушных сил 30 мая, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

На Изюмском направлении в Харьковской области ВСУ нанесли сильный ущерб российским оккупантам, в результате чего было уничтожено более сотни оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины в Facebook.



«В районе села Довгеньке наша ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу врага. А это не менее 100 военных. Кроме того, разбомблен склад с боеприпасами и бронетехникой», — говорится в сообщении.

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В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил, а зенитные ракетные подразделения на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

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