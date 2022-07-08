Украинская авиация уничтожила вражеский склад, 16 единиц техники и десятки оккупантов
Украинская авиация наносила ракетно-бомбовые удары на восточном направлении (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В течение суток 7 июля украинская ударная авиация наносила ракетно-бомбовые удары на восточном направлении.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 уничтожили восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живую силу врага.
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