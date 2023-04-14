Будут ли ракетные обстрелы на Пасху и зачем Россия решила производить Х-50: ответ Воздушных сил ВСУ 14 апреля, 11:55 В ВСУ объяснили, зачем РФ хочет производить больше ракет Х-50 (Фото:ГУР МО)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил вероятность ракетных ударов РФ по Украине на Пасху и рассказал, зачем оккупанты решили производить ракеты Х-50.

В эфире национального телемарафона он подчеркнул, что российские оккупанты бьют ракетами и дронами по Украине не в зависимости от праздничных дат.

«Хочу сказать, что их духовность нам всем прекрасно понятна. Ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их скрепы первомайские, девятимайские и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными беречь себя», — отметил он.

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Игнат также прокомментировал решение РФ наладить серийное производство ракет Х-50.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что она не является новой, ее разработки проводились еще во времена СССР.

«С чем это связано? Возможно есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно этот процесс дешевле. Но в принципе это ракета такого же типа, как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это не так просто сделать», — резюмировал он.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.