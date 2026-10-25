«Это вопрос справедливости». Зеленский назвал три условия, при которых Украина может отказаться от ударов по российским НПЗ

Зеленский пояснил, что российские удары по энергетике не могут оставаться безнаказанными (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при трех условиях.

Об этом Зеленский сказал в интервью Алле Мазур, вышедшем в воскресенье, 25 октября.

Алла Мазур напомнила, что именно удары по НПЗ были «главной претензией» президента США Дональда Трампа, который 9 октября объявил о дизельной сделке с РФ.

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Владимир Зеленский отметил, что украинские удары на самом деле не влияли на рост мировых цен на нефть, так как доля экспорта российского дизеля незначительна.

Однако он подчеркнул, что Украина должна была отвечать на удары российских агрессоров по своей энергетической инфраструктуре.

«Они уничтожают нашу электроэнергию — нам больно. А что больно им? — нефть, дизель, топливо», — пояснил Зеленский.

«Это вопрос справедливости», — подчеркнул он.

По словам Владимира Зеленского, есть три условия, при которых Украина согласилась бы не наносить удары по российским НПЗ, и он озвучил эти условия американским и европейским партнерам.

Первым условием является настоящее энергетическое перемирие, при котором РФ прекращает удары по украинской энергетике.

Второе условие — открытие связи Starlink на территории России, чтобы украинские военные могли наносить удары по пусковым установкам российских баллистических ракет. «Но Маск [глава компании SpaceX] этого не хочет», — констатировал Зеленский.

Третье условие — которое, по словам Зеленского, «не зависит ни от Маска, ни от Путина», — это предоставление Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.