В ночь на 9 ноября Силы обороны нанесли удар по заводу имени Морозова под Санкт-Петербургом, где производят компоненты для российских ракет , в том числе баллистических. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным военных, на заводе производят взрывчатые вещества и разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов Тополь-М. Кроме того, завод изготавливает и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820 баллистических ракет 9М723 комплекса Искандер-М.

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Предприятие ВПК входит в состав госкорпорации Ростех и является «одним из важных звеньев цепочки, обеспечивающей армию РФ баллистикой», — подчеркнули в Генштабе.

Подразделения Сил обороны поразили предприятие и повредили три производственных цеха. Масштабы ущерба уточняются.

«Что это означает для Украины? Каждый такой удар затрудняет для врага производство ракет для Искандеров, которыми он бьет по нашим городам. Цепочка разрывается в самом начале, задолго до пусковой установки», — говорится в сообщении.

7 ноября Силы обороны нанесли удары по Брянской области, в результате чего были поражены сразу две пусковые установки ОТРК Искандер, а также Панцирь-С1.

30 октября украинские военные поразили пусковую установку ОТРК Искандер-М в Курской области, а также склады боеприпасов и ремонтные объекты российских войск на временно оккупированных территориях.