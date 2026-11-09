Силы обороны поразили завод под Санкт-Петербургом, производящий топливо для баллистических Искандеров — Генштаб ВСУ
Пусковая установка Искандер (Фото: Sergei Karpukhin/Reuters)
В ночь на 9 ноября Силы обороны нанесли удар по заводу имени Морозова под Санкт-Петербургом, где производят компоненты для российских ракет, в том числе баллистических. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным военных, на заводе производят взрывчатые вещества и разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов Тополь-М. Кроме того, завод изготавливает и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820 баллистических ракет 9М723 комплекса Искандер-М.
Предприятие ВПК входит в состав госкорпорации Ростех и является «одним из важных звеньев цепочки, обеспечивающей армию РФ баллистикой», — подчеркнули в Генштабе.
Подразделения Сил обороны поразили предприятие и повредили три производственных цеха. Масштабы ущерба уточняются.
«Что это означает для Украины? Каждый такой удар затрудняет для врага производство ракет для Искандеров, которыми он бьет по нашим городам. Цепочка разрывается в самом начале, задолго до пусковой установки», — говорится в сообщении.
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7 ноября Силы обороны нанесли удары по Брянской области, в результате чего были поражены сразу две пусковые установки ОТРК Искандер, а также Панцирь-С1.
30 октября украинские военные поразили пусковую установку ОТРК Искандер-М в Курской области, а также склады боеприпасов и ремонтные объекты российских войск на временно оккупированных территориях.