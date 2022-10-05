В Херсоне ВСУ ликвидировали группу сотрудников ФСБ и российских военных чиновников — депутат

5 октября, 19:12
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Местные жители сообщили о ликвидации пяти сотрудников ФСБ и двух неизвестных военных чиновников (Фото:most.ks.ua)

Местные жители сообщили о ликвидации пяти сотрудников ФСБ и двух неизвестных военных чиновников (Фото:most.ks.ua)

В результате удара ВСУ по отелю в Херсоне были ликвидированы пять сотрудников ФСБ и два военных чиновника.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань со ссылкой на местных жителей.

«Что ж, русские оккупанты-любители сауны и бассейна отдыхали. Сегодня был прилет в отель Нинель в Херсоне, где ФСБ-ки и военные чиновники облюбовали себе городок», — пишет депутат.

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Местные жители сообщили о ликвидации пяти сотрудников ФСБ и двух неизвестных военных чиновников.

«Семь оккупантов отправились на концерт в Кобзон», — добавил он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/1419779671846628

Удар по отелю в Херсоне, где жили российские оккупанты, был нанесен в ночь на среду, 5 октября. По данным СМИ, туда заселились сотрудники ФСБ России.

https://www.youtube.com/embed/QS2wFQZOAGM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон

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