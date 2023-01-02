«В основном мобилизованные». Гиркин рассказал об огромных потерях РФ в Макеевке в результате удара ВСУ

2 января, 12:23
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По словам Игоря Гиркина, потери РФ составили сотни человек (Фото:den_kazansky/Twitter)

По словам Игоря Гиркина, потери РФ составили сотни человек (Фото:den_kazansky/Twitter)

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке Донецкой области.

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По его словам, речь идет в основном о мобилизованных.

Причиной столь огромных потерь Гиркин назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

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«Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки. По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры „200-х“ имеются, но я их не стану озвучивать)», — написал он у себя в Telegram-канале.

https://www.youtube.com/embed/Nbk0zc7Ez-U
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В результате ракетного обстрела были уничтожены около 400 оккупантов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom) Появилось видео с последствиями удара по казарме мобилизованных россиян в Макеевке

Удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки были уничтожены около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Макеевка Российская агрессия Игорь Гиркин Война России против Украины

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