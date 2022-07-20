Удар по Крыму. Может ли Украина атаковать оккупированный полуостров — военный эксперт 20 июля, 15:05 По словам Кирилла Михайлова, ВСУ пока не могут достать до оккупированного Крыма (Фото:geocrimea.com)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, может ли Украина сейчас атаковать оккупированный Крым.



«Те ракеты, которые сейчас есть у ВСУ, к сожалению, пока не могут достать именно в Крым. К тому же, в Крыму очень мощная противовоздушная оборона, поэтому если бы даже были применены какие-то баллистические ракеты, они могут быть перехвачены», — сказал он.

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Михайлов добавил, что сейчас не видит условий, при которых ВСУ могли бы нанести удары по территории Крыма.

«Хотя, как мы понимаем, Крым не принадлежит к территориям, по которым украинцы, согласно договоренностям, обещали не стрелять западным оружием. Крым — это Украина», — конастатировал эксперт.

В интервью The Times, опубликованном 19 июля, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина ожидает получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что военная техника оккупантов в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одна из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

18 июля глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что РФ перебросила значительное количество своих кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

А днем ранее бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев в очередной раз разразился потоком истерических угроз в адрес Украины, заявив, что «для них всех там мгновенно наступит „судный день“» в случае нападения на Крым.

В конце июня Медведев заявлял, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.

В ответ на эти истерические угрозы, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Украины сразу, без попыток.

17 июня представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что после 24 февраля ситуация изменилась и полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

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